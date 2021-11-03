شكرا لقرائتكم خبر عن نجل صباح فخري فى أول ظهور بعد وفاة والده ويطالب محبيه بالدعاء له .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب طريف صباح نجل الفنان السوري الراحل صباح فخري في أول تعليق له بعد وفاة والده داخل مستشفي الشامي بسوريا، من كافة محبي والده أن يدعوا له بالرحمة والمغفرة، والتي نشرها الإعلامي السوري، ماجد العجلاني، عبر حسابه على موقع "فيسبوك".



طريف صباح فخري

وقال طريف صباح، في رسالته "صباح فخري الهرم السوري العظيم، وسأل الله تعالى أن يغفر له ويتغمده برحمته"، مؤكدا أن "والده سيظل حي باق بفنه وتراثه ومجهوده".

وسجّل الفنان الراحل صباح فخري، نحو 160 لحناً بين أغنية وقصيدة ودور وموشّح وموال، وحقق رقماً قياسياً بعد غنائه على المسرح 10 ساعات متواصلة دون استراحة، فى حفل بمدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968.

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.

كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسى فى الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968

ومن العلامات الفارقة في مسيرته الكبيرة أنه ضرب أكبر رقم قياسي من خلال غنائه على المسرح مدّة تتجاوز عشر ساعات متواصلة دون استراحة في مدينة كاراكاس الفنزولية عام 1968