شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تتألق في حفلها ببورسعيد بفستان أخضر وتتصدر "تويتر" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرالنجمة اللبنانية هيفاء وهبي تريند موقع تويترفي لبنان بحفلها بـ "بورسعيد" الذي أحيته أمس الثلاثاء، في مدينة بورفؤاد وذلك في أحد الفنادق الشهيرة هناك، وأحيت هيفاء وهبى الجزء الثاني من الحفل، بعدما قدم الفنان أحمد جمال باحياء الجزء الأول، لتتألق بمجموعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة.



هيفاء قبل الحفل



هيفاء وهبي تتفاعل مع الجمهور في حفلها ببورسعيد



هيفاء وهبي تلقط صورة مع جمهورها في بورسعيد



هيفاء وهبي



هيفاء وهبي قبل الدخول لحفلها

وبدأت هيفاء فقراتها وعبرت عن سعادتها بتواجدها لأول مرة فى بورسعيد وقدم الشكر لكل من ساهم فى تنظيم الحفل.

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى قد خضعت لجلسة تصوير جديدة، حيث ارتدت فيها روب أبيض اللون، داخل أحد فنادق مدينة "دبى" الإماراتية، وشاركت جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور من جلسة التصوير، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والتى لاقت إعجاب عدد كبير من جمهورها فور نشرها، حيث أظهرت هيفاء في الصور شكل الحلوى والقهوة وخلافه.

وأكتفت هيفاء وهبى خلال العام الجارى بعمل واحد تمثل فى أغنية شاركت بها مع الفنان أكرم حسنى، وهى أغنية "لو كنت"، التى حققت نجاحًا فور طرحها خلال وقت سابق من العام الجارى.

وكانت آخرأعمال هيفاء وهبى الدرامية هو بطولتها لمسلسل "أسود فاتح" الذى تم طرحه في وقت سابق من العام الماضى 2020، بمشاركة عدد كبير من النجوم مثل احمد فهمى، صبرى فواز، شريف سلامة.

وتنتظر هيفاء وهبى عرض فيلمها "أشباح أوروبا" المؤجل من العام قبل الماضى، ويشارك فى بطولته كل من مصطفى خاطر، وأروى جودة، أحمد الفيشاوى، بيومى فؤاد، عباس أبو الحسن، وأخرون، إخراج محمد حماقى.