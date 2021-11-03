شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب سنوات.. عفاف راضى تحيى غدا مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة الكبيرة عفاف راضي حفلا غنائيا بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الأوبرا ياسر سعيد ومصطفى سعد وهبة إسماعيل وشروق شريف، حيث تقدم مجموعة من روائع زمن الفن الجميل، وذلك فى ثانى ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى فى دورته الثلاثين، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمكتبة الإسكندرية، في تمام الثامنة من مساء غدا الخميس.

ويعد هذا الحفل هو الأول لها فى الإسكندرية بعد إعلان عودتها للفن مؤخرا، وإحياء حفلها الأول بأوبرا القاهرة، حيث تقدم مجموعة من أغانيها المتميزة التي تتنوع بين الرومانسية والوطنية.

ويشار إلى أن الفنانة الكبيرة عفاف راضي درست فى الكونسرفتوار، وهى فى سن العاشرة وحصلت على البكالوريوس بتقدير امتياز، وحصلت على درجتى الماجستير والدكتوراه من أكاديمية الفنون، وشاركت فى عدة مسرحيات غنائية منها على فين يا دوسه، آه يا غجر، دنيا البيانولا، الأرملة الطروب.

وقدمت مسلسل "زمن الحلم الضائع" إخراج وفيق وجدى، وللإذاعة قدمت مسلسلا وحيدا بعنوان "حبى أنا" شاركها بطولته الملحن بليغ حمدى، وللسينما "مولد يا دنيا" بطولة محمود ياسين وعبد المنعم مدبولى ولبلبة وسعيد صالح، وحقق نجاحا باهرا.

وقدمت العديد من الأغانى الرومانسية والوطنية، ومن أشهر أغانيها: هوا ياهوا، مصر هى أمي، سهر الحبايب، والنبى ده حرام، بحلم ببلاد، يهديك يرضيك، ردوا السلام، تعالى جنبى ـ لمين يا قمر، يمكن على باله، طير يا حمام الدوح، وقالوا راح عشاق الليل، جرحتنى عيونه السودة، قالى تعالى.