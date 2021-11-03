شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومي وكاظم الساهر وراغب علامة ينعون صباح فخرى: ملك القدود الحلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة ماجدة الرومي، على تقديم واجب العزاء فى رحيل الفنان السورى الكبير صباح فخرى الذى رحل عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 88 عاماً، الملقب بـ "صناجة العرب" هو أحد أعلام الغناء العربى.



ماجدة رومي

ونشرت ماجدة الرومي صورة للفنان الراحل عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، وكتبت " ملك القدود الحلبية ...الصوت الذهبي باقٍ من جيل الى جيل ..يصدح ..يُغرّد .. يُطرب ..ويَملأ الدنيا فنّاً جميلاً أصيلاً.لروحك السلام أيها الكبير".

في حين نعي كاظم الساهر أيضا الفنان الكبير بكلمات مؤثرة حيث نشر صورة صباح علي حساب انستجرام الخاص به وعلق عليها بـ " نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة في رحيل الفنان الكبير صباح فخري. انّا لله وانّا اليه راجعون"



كاظم الساهر

ومن جانبه نشر راغب علامة صورة المطرب بالابيض والاسود وعلق عليها بـ " برحيل عملاق الفنّ الجميل تفتقد القدود الحلبيّة والطرب الأصيل الفنّان الكبير صباح فخري أتقدّم من عشّاق الفنّ الجميل ومن عائلة الراحل الكبير وأصدقائه ومحبّيه بأسمى آيات العزاء، سائلاً الله أن يتغمّده بواسع رحمته وسيبقى تراثه الفنّي خالداً في ذاكرة الفنّ العربي"



راغب علامة

وأعلنت نقابة الفنانين السوريين عن تفاصيل جنازة وعزاء الفنان السورى الراحل صباح فخرى، الذى فارق عالمنا صباح أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 88 عاما، ونشر الحساب الرسمي للنقابة برنامج تشييع جثمان النجم الراحل غدا الخميس، بعد تعديل الموعد الذي كان مقررا بعد ظهر اليوم الأربعاء وفقا لعائلة الراحل.

وهو كالتالي:

الساعة 9:30 : مغادرة الجثمان من مشفى الشامي في دمشق.

الساعة 9:40 : التوجه عبر شارع جواهر لال نهرو مروراً بساحة الأمويين

وصولاً إلى جسر الثورة باتجاه مدينة حلب، مسقط رأس الفقيد.

الساعة 14:00 : الوصول إلى مدخل مدينة حلب.

الساعة 14:10 : التوجه إلى جامع عبد الله بن عباس.

الساعة 14:15 : صلاة العصر وصلاة الجنازة.

يقيم الصلاة مفتي الجمهورية.

الساعة 14:30 : التوجه إلى المقبرة الحديثة.

الساعة 14:45 : الوصول إلى المقبرة الحديثة حيث يوارى جثمان الراحل الكبير.

التعازي في حلب: «6-9» مساءً في صالة الأمويين أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق في 4-5- 2021/11/6.

التعازي في دمشق : 5-9 مساءً في صالة دار السعادة يومي الإثنين والثلاثاء الموافق في 2021/11/9,8

نقابة الفنانين فى سوريا

وسجّل الفنان الراحل صباح فخري، نحو 160 لحناً بين أغنية وقصيدة ودور وموشّح وموال، وحقق رقماً قياسياً بعد غنائه على المسرح 10 ساعات متواصلة دون استراحة، فى حفل بمدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968.

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.

كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسى فى الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.