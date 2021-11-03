الجمعة.. الحلاني على مسرح النافورة ومروان خوري في الإسكندرية وأحمد سعد مع الإنشاد بالجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستمر فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية إذ يُقام مساء الجمعة 5 نوفمبر أربعة حفلات بالقاهرة والاسكندرية.

ففي الثامنة مساء على مسرح النافورة يتغنى المطرب اللبناني عاصي الحلاني بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من أعماله الخاصة الى جانب عدد من مؤلفات الطرب يسبقه فاصلا للمطربة مروة ناجي، التي تشدو بباقة من الغنائيات الشهيرة وفقرة موسيقية لعازف القانون العراقي فرات قدوري تضم كوكبة من من الحان التراث بالإضافة الى عدد من مؤلفاته الخاصة.

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربي.

ويشهد مسرح الجمهورية في الثامنة مساء حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات وبمشاركة الفنان أحمد سعد والمنشدين أحمد العمري، محمد عبدالحميد، طه حسين، أمنية سمير يضم مختارات من المؤلفات الروحانية والابتهالات الدينية التي وضعها كبار الملحنين .

وبالتزامن تستضيف مكتبة الإسكندرية حفلاً للفنان اللبناني الكبير مروان خوري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي يسبقه فاصلا للمطربين العراقي همام إبراهيم ورحاب مطاوع .

وتستمر فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب على المسرح الصغير إذ تعقد في العاشرة صباحاً جلسة تناقش محور تعليم آلات الموسيقى العربية بحضور الدكتور هشام شرف (العراق) مقررا، وكل من الدكتورة هبة ترجمان ( سوريا)، الدكتور محمود منيب رشدان ( فلسطين)، الدكتور حبيب ظاهر العباس (العراق). وتستأنف الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهرا بحضور الدكتور محمد المصمودي (تونس) مقرراً، وكل من الدكتور هياف ياسين (لبنان)، الدكتور عمر بشير (تونس)، الدكتورة نهيل سلوم (سوريا) الدكتور صابر عبدالستار (مصر) .

كما تختتم في الرابعة عصرا على المسرح الصغير منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء .