"الستات تعدوا عليه".. ماذا قال صباح فخري عن تعرضه لمشاكل بسبب اسمه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

هل واجه الراحل صباح فخري صعوبات بسبب اسمه؟ سؤال تجدد مع رحيل المطرب السوري الكبير أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاما.

الفنان السوري الراحل صباح فخري خلال ظهوره عام 1985، في برنامج "زائر المساء"، الذي عُرض على شاشة التلفزيون المصري، أجاب على السؤال عندما طرحته عليه الإعلامية نجوى إبراهيم، وقال: "يا ستي ما بيسبب مشاكل كتير، بس أحيانا يخيل للسامع أن صباح فخري هو امرأة من خلال اسم صباح، بينما إذا أتينا إلى اللغة العربية سنجد أن اسم صباح مذكر وليس مؤنث والستات تعدوا على الاسم".

يذكر أن الفنان السوري الراحل، اسمه الحقيقي صبحي أبو قوس ولكن سُمي صباح فخري، نسبة إلى الشاعر السوري فخري البارودي الذي رعى موهبته.

وأعلنت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا، وفاة المطرب صباح فخري، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عاما، ويعد الراحل من رواد الموسيقى العربية، وأول مطرب عربي يدخل موسوعة جينيس.

ولد صباح فخري في الثاني من مايو عام 1933، بمدينة حلب السورية، درس الموسيقى الشرقية والموشحات في معهد دمشق للموسيقى الشرقية، وأخذ على عاتقه إعادة إحياء التراث الموسيقي الشرقي بعد تخرجه، وجاب مختلف دول العالم سفيرًا للموسيقى العربية القديمة.

لحّن صباح فخري وغنى الجيّد من القصائد العربية، "لأبي الطيب المتنبي وأبي فراس الحمَداني ومسكين الدارمي، وابن الفارض والروّاس، وابن زيدون، وابن زهر الأندلسي، ولسان الدين الخطيب.

وغنى صباح لشعراء معاصرين مثل: فؤاد اليازجي، وأنطوان شعراوي، د.جلال الدهّان، ود. عبد العزيز محي الدين الخوجه، وعبد الباسط الصوفي، وعبد الرحيم محمود، وفيض الله الغادري، وعبد الكريم الحيدري.

من أشهر أغاني صباح فخري: "قل للمليحة، يا حادي العيس، ومالك يا حلوة مالك، وخمرة الحب، ويا طيرة طيري، وفوق النخل، وقدك المياس، ويا مال الشام، وموشحات، يا شادي الألحان، وابعتلي جواب، وآه يا حلو" وغيرها.