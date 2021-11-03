ابنة سهير البابلي: حلا شيحة بتقعد تحت رجل ماما في العناية تقرأ لها قرآن (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت نيفين القرناوي ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، إن الفنانة حلا شيحة، هي أكثر نجوم الفن اهتماما بحالة والدتها بعد تعرضها لأزمة صحية.

وقالت ابنة سهير البابلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور": "الزملاء كتير جنبها، لكن بصراحة اللي معايا حلا شيحة وزوجها معز مسعود، حلا حبيبتي من ساعة ما عرفت مش سايبة أمي خالص، وبتقعد معاها في الرعاية تحت رجلها تقرأ لها قرآن، ومعز بيجي يقرأ هو كمان".

أضافت: "حلا ومعز هما الاتنين يمكن ربنا سخرهم لي أنا وأولادي عشان يبقوا جنبي، وحلا حبيبة ماما من زمان، واقفة معانا وقفة مشوفتهاش قبل كده".

ووجهت الشكر للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على اهتمامه أيضا بحالة والدتها، مضيفة: "هو أستاذ جميل جدا وطول عمره بيسأل عننا، وإسعاد يونس ويسرا هما كمان بيسألوا عليها".

وتعاني الفنانة سهير البابلي، من أزمة صحية خلال الفترة الحالية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.

سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1935، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، و"نرجس"، و"ريا وسكينة"، و"على الرصيف"، و"نص أنا ونص أنت"، و"الدخول بالملابس الرسمية"، و"عطية الإرهابية"، وفي التلفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.