"أرجوكم ادعوا لها".. ابنة سهير البابلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت نيفين القرناوي ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها بعد تعرضها لأزمة صحية.

وقالت ابنة سهير البابلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور": "ماما كانت عاملة عملية الكبد وزرعت فصين من 8 سنين، وبتاخد أدوية كتير من وقتها سببت ضعف المناعة، ودايما كانت بتتعرض لأزمات، لكنها دايما كانت قوية ما شاء الله".

أضافت: "للأسف السنادي حصلت مضاعفات كتير، منها توقف عضلة القلب ومياه على الرئة وهبوط سكري وجلطة لتاني مرة.. لما عضلة القلب وقفت حسيت إن الحياة وقفت عند ماما لكن الحمد لله عدت على خير، هي محتاجة الدعاء جدا من جمهورها، أرجوكم ادعوا لها".

تابعت: "هي حاليا مش بتعرف تتكلم وهما بينيموها على طول عشان دقات القلب متزدش، عشان الكلى تتظبط، وأنا عرفت أن حالة ماما حرجة جدا جدا، هي عندها شيء من الوعي، بقالنا شهر ونصف في المستشفى ومفيش حاجة بتحصل، وهي في العناية بقالها 10 أيام، وحالتها كل ساعة فيها تطور".

وتعاني الفنانة سهير البابلي، من أزمة صحية خلال الفترة الحالية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.

سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1935، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، و"نرجس"، و"ريا وسكينة"، و"على الرصيف"، و"نص أنا ونص أنت"، و"الدخول بالملابس الرسمية"، و"عطية الإرهابية"، وفي التلفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.