شريهان تدعو بالشفاء لسهير البابلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة شريهان، بالشفاء للفنانة سهير البابلي بعد تعرضها لأزمة صحية.

ونشرت شريهان صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلّقت: "ربي أن سهير البابلي مسها الضر وأنت أرحم الراحمين، أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء".

ومن جانب آخر؛ قالت نيفين القرناوي ابنة الفنانة سهير البابلي، إن والدتها لم تجرٍ عملية قلب مفتوح، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، إن والدتها بعد توقف عضلة القلب بدأت الامتناع عن الكلام والأكل والشرب، متابعة: "الطبيب عند الفحص وجد مياه على الرئة ثم جلطة تسببت في توقف عضلة القلب".

وأكدت أن عضلة القلب تعمل الآن، إضافةً إلى أن والدتها موجودة تحت الرعاية في العناية المركزة وتستجيب للعلاج ببركة دعاء الناس، مؤكدة أن درجة وعي سهير البابلي جيدة وتتحدث معهم منذ دخول المستشفى.

وأضافت ابنة سهير البابلي: "في بعض الأحيان يمنحونها مهدئًا بسبب انخفاض نسبة الأكسجين والمياه على الرئة وتوقف عضلة القلب، حتى تكون هادئة ويتمكنون من متابعة درجة التحسن، وربنا يكرمنا بدعاء الجمهور".