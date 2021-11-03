كريم عبد العزيز يوجه رسالة لأحمد شيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان كريم عبد العزيز رسالة للفنان الشعبي أحمد شيبة، بعد ظهوره في برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة.

وكتب كريم، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أحمد شيبة يا أصيل.. ألف تحية يا حبيبي".

ويظهر المطرب أحمد شيبة كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "الفرح فرحنا"، مع النجوم: أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وغيرهم، من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلنت عن منح الفنان كريم عبد العزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة الـ 43، التي تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، وذلك تقديرا لمسيرته الفنية.