شقيق ياسمين عبد العزيز يرد على مروجي شائعة وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان وائل عبد العزيز، عن استيائه من مروجي شائعات وفاة عن شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكتب وائل، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "كل يوم من ساعة ما رجعت من السفر خبر عن وفاتها أو نقلها العناية المركزة.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكوا.. ارحموها شوية.. هي كويسة الحمد لله.. وسيبوها في حالها يا عالم يا مريضة".

وبدأت رحلة ياسمين مع المرض مع مطالبة زوجها الفنان أحمد العوضي الجمهور يوم 17 يوليو الماضي، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية.

وغادرت ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي، في 10 أغسطس الماضي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية.

وفي يوم 24 سبتمبر، نشرت ياسمين عبد العزيز أول صورة لها منذ أزمتها الصحية، وظهرت في الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تتوسط طبيبين من رحلة علاجها في سويسرا، موجهة الشكر لهما، ومعلقة "الحمد لله الذي شفانا وعفانا".