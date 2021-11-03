فجر السعيد تهاجم نوال الزغبي: “طبيعي ان من هم على شاكلتلك لايعرفوني”.. وما علاقة اليسا؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 12:50 مساءً - شنت الاعلامية الكويتية فجر السعيد هجوما على الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بسبب تغريدة لها قالت فيها انها لا تعرفها.

ونشرت فجر السعيد تغريدة للفنانة نوال الزغبي قالت فيها الاخيرة: “بصراحة انا ما بعرفك ابدا ولا حتى سامعة فيكي.. اوعا تفتكري انو اللي كتبتيه زعجني.. شكرا انك اخترتيلي اليسا لاني بحبها كثير وهيي فعلا قدوة .. بس بالنسبة لحفل العراق متفقين عليه من سنة ونصف.. وكل العالم بتعرف اني ضد المنظومة.. بس كرمال تحسني معلوماتك.. مع كل الاحترام”.

وعلقت فجر السعيد على كلام نوال الزغبي بالقول “نوال الزغبي مسويتلي بلوك فممكن حدا يعمل معروف ويمنشنها يسألها ليش مسحت التغريده اللي قالت فيها ماتعرفني ولا سمعت فيني هذي اقصد ليش مسحتها ؟!!!!!!! ترا عادي طبيعي ان من هم على شاكلتلك لايعرفوني مش غلط ولا كلام بيزعل ليش مسحتها”.

This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status #نوال_الزغبي مسويتلي بلوك فممكن حدا يعمل معروف ويمنشنها يسألها ليش مسحت التغريده اللي قالت فيها ماتعرفني ولا سمعت فيني 👇🏻 هذي اقصد ليش مسحتها ؟!!!!!!! ترا عادي طبيعي ان من هم على شاكلتلك لايعرفوني مش غلط ولا كلام بيزعل ليش مسحتها 😜🤪😝 pic.twitter.com/6Pwap8vHaZ — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) November 3, 2021

بدورها عادت نوال الزغبي وردت على فجر السعيد دون ان تسميها قائلة: “بس تلاقي اعداؤك عم يكتروا بدون سبب ولا معرفة!!! اعرف انو نجاحك قاهرن وزاعجن”.

يذكر ان فجر السعيد كانت قد اتهمت نوال الزغبي بتقليد اليسا في موقفها من تصريجات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي حيث قالت: “البطله #اليسا أول فنانه #لبنانيه تصرح منتقده تصريحات #جورج_قرداحي وتبعتها #نوال_الزغبي فقط لاغير!!وعالعموم #نوال_الزغبي تقلد اليسا بكل شي.اي شي تسويه #اليسا وراها بالكربون بس هذا ما يمنع ان نشكرها على ذلك وان تكون #اليسا قدوتها فهي اختارت القدوه الصح”.