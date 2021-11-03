شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يعرض "سلام مربع" فى موسم الرياض .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم محمد هنيدي، أولى عروض مسرحيته الجديدة "سلام مربع" ، والتى تعرض في موسم الرياض ، لمدة 5 أيام، حيث شهد العرض حضور عدد كبير من الجمهور، على مسرح «بكر الشدى» في الرياض، حيث يُجسد «هنيدي» في العرض دور مطرب شعبي .



سلام مربع

مسرحية «سلام مربع»، من بطولة محمد هنيدي، وأيتن عامر، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وميرنا نور الدين، تصميم استعراضات نادين، وكلمات الأغاني لـ أيمن بهجت قمر، وموسيقى وألحان عمرو مصطفى، وهي من تأليف وإخراج خالد جلال.

وتدور أحداث مسرحية «سلام مربع»، في إطار اجتماعي مليء بالمواقف المضحكة، حول قصة المغنى «سيد» وصراعه مع المجتمع في محاولته بلوغ الشهرة وكسب الأموال للزواج من حبيبته، وبناءً على طلب الجمهور، تم زيادة أيام العرض لـ يوم آخر، لتصبح أيام العرض 6 أيام بدلا من 5.