شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تدعو لـ سهير البابلي: "ربي مسها الضر أذهب البأس بيدك الشفاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة شريهان علي الدعاء للنجمة سهير البابلي بعد تدهور حالتها الصحية، ونشرت صورة لها عبر حسابها بخاصية ستوري بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" ربي أن سهير البابلي مسها الضر وأنت أرحم الراحمين .. أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء".



شريهان

وكانت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، أكدت أن والدتها تتعرض لأزمة صحية كبيرة استمرت منذ شهر أو شهر نصف بسبب انخفاض في السكر لدرجة أن السكر اتحرق في جسمها، وتسبب في معاناة قاسية لها، قائلة: "الموضوع قاسى جدا عليها، وحصل بعد كده توابع وقطعت الكلام والاكل".

وأضافت نيفين الناقوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن والدتها قطعت الكلام والأكل الآن وانخفض البروتين في جسمها، مشيرة إلى أن والدتها كانت تواظب على الذهاب للمستشفى كل فترة لعمل فحوصات طبية مستمرة.

وتابعت: "احنا فى المستشفى الآن ووالدتي ليست فى غيبوبة ولكن جسمها تعبان جدا وعضلة القلب توقفت وقومها الأطباء أكثر من مرة ودخلت فى مراحل صعبة قوي وتعرضت لضيق نفس ومياه على الرئة، وهي حاليا مش بتاكل وبتحصل على منومات وحالتها حرجة والأكل من الأنابيب وهي على جهاز تنفس صناعي".

وعن النجوم الذين يطمئنوا على حالتها، قالت: "يسرا وإسعاد يونس بيطمئنوا عليها ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي يتدخل وبعت ناس تشوفها وبيطمئن يوميا"، كاشفة عن أن والدتها زرعت فصين كبد خلال السنوات الأخيرة وهذا أثرعلى المناعة وتحصل على أدوية كثيرة ومؤخرا حدث لها تجلطات في المخ، مختتمة: "ماما كانت تتحرك في المنزل قبل التعرض لجلطة فى المخ وماما تعبت قوي ولكن في صمت".