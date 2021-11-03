شكرا لقرائتكم خبر عن النجم كريم عبدالعزيز يدعم أحمد شيبة.. اعرف الحكاية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم كريم عبدالعزيز تحية، للمطرب أحمد شيبه بعد ظهوره في برنامج سهرانين مع النجم أمير كرارة وغنائه مجموعة من أغانيه وغرد كريم عبد العزيز، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" أحمد شيبة يا أصيل ألف تحيه يا حبيبي "، مشيرا إلى صوته الرائع.



كريم عبد العزيز

يظهر المطرب أحمد شيبة كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة الفنان أوس أوس الذى يظهر من خلاله فى دور منظم أفراح ويؤسس شركة تنظيم أفراح للأماكن الشعبية وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى.

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة كل من أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.

من ناحية أخرى يتعاون النجم أحمد شيبة في أغنية جديدة باللهجة الصعيدية تحمل اسم "حقانى يا كبير" من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى وتوزيع اشرف البرنس ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة .

وانتهى مؤخرًا المطرب الشعبى أحمد شيبة من تسجيل أغنيتين على طريقة الفيديو كليب، أولهما "أنا مش فاضيلكم"، من كلمات الشاعر رضا المصرى، والملحن فارس المصرى، وتوزيع طه الحكيم.