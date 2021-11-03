شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تتواصل ياسمين عبد العزيز مع متابعيها.. السر ورد وتورتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول النجمة ياسمين عبد العزيز دائما التواصل مع متابعيها وتقديم الشكر لهم على اهتمامهم بحالتها الصحية، حيث وجهت لهم رسالة عبر إنستجرام قائلة "شكرًا جمهورى، بحبكم"، كما نشرت فيديو للهدايا التى تلقتها من متابعيها فى الفترة الأخيرة، والتى تضمنت الورود وتورتة وصور لها مع زوجها الفنان أحمد العوضى.

رسائل محبي ياسمين عبد العزيز



صورة ياسمين عبد العزيز والعوضي علي تورته



محبي ياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز

وعلى جانب آخر عبر وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، عن غضبه بعد انتشار شائعة دخولها العناية المركزة عقب عودتها من رحلة علاجها فى سويسرا مؤخرا، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" "كل يوم من ساعة ما رجعت من السفر خبر عن وفاتها أو نقلها العناية المركزة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، ارحموها شوية هى كويسة الحمد لله وسيبوها فى حالها يا عالم يا مريضة".

وائل عبد العزيز

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز، شاركت جمهورها ومتابعيها، بأول صورة لها عقب عودتها لمصر نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد استقرار حالتها الصحية، وظهرت بالصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصحبة الأطباء المعالجين لها فى المستشفي بسويسرا، موجهة الشكر للأطباء، وظهرت بحالة جيدة حسبما أعلن الأطباء المشرفون علي حالتها، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله الذي شفانا وعفانا".

وكانت قد طمأنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها، على حالتها الصحية، وذلك برسالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وهى المشاركة الأولى لها على منصات التواصل الاجتماعى، منذ أكثر من 50 يومًا على رحلتها مع العلاج، ونشرت ياسمين، فيديو ظهر فيه سرير المستشفى، وعلقت عليه، "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا ..الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تطمنوا".

وأضافت: "رغم كل الصعب اللى مريت بيها فى أزمتي الأخيرة إلا أن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا .. وكفاية إني أقولكم أني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله".

وتوجهت بالشكر لجمهورها قائلة "كلمة شكرا قليلة أوي عليكم وعلي حبكم أنا بحبكم جدًا وحقيقي أنا عاجزة إني أردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهورى الغالى فى مصر والوطن العربى".