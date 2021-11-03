شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة إنجى فى القرية.. انتحال مريم فخر الدين لشخصية ليلى مراد وأم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمراليوم 7 سنوات على وفاة أميرة السينما المصرية الفنانة الجميلة مريم فخر الدين التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 3 نوفمبر من عام 2014 ، بعد رحلة عطاء فنى طويلة كانت خلالها واحدة من أجمل نجمات زمن الفن الجميل، وأثرت الشاشة بالعديد من الأعمال الفنية الباقية عبر الأجيال.

وشاركت مريم فخر الدين عمالقة الفن والطرب بطولة العديد من الأعمال ، حيث تعاونت مع العندليب الأسمر وفريد الأطرش ويحيى شاهين وأحمد مظهر وغيرهم.

وتعرضت الفنانة الكبيرة خلال مسيرتها للعديد من المواقف الطريفة ومنها عندما كانت تشارك الفنان فريد الأطرش بطولة فيلم " رسالة غرام"، والذى كان يتم تصوير عدد من مشاهده فى قرى الفيوم، وسافرت مريم وفريق العمل إلى هناك حيث تعاملت مع عدد من الفلاحين وأعجبتها حياة الريف.

وقالت مريم فخر الدين أن الفلاحات فى القرية لم يكن يعرفن اسمها ولكنهن عرفن أنها فنانة تمثل فى السينما وأطلقوا عليها لقب "الست"

وذات مرة جلست مريم فخر الدين مع الفنان فريد الأطرش وعدد من العاملين بالفيلم إلى الحقول وكان فريد يضع لحن أغنية " أنا وانت والحب كفاية علينا"، وهو اللحن والأغنية الوحيدة التى غنت فيها الفنانة الجميلة مريم فخر الدين، والتف حولهم الفلاحين، وحاول مساعد المخرج إبعادهم ، ولكن فريد الأطرش قال له :" يااخى خليهم يسمعوا"

وبعد أن انتهى فريد من الأغنية تقدم نحوهم عدد من الفلاحين ومنهم شيخ كبير قال لمريم فخر الدين :" والله ياست أنا عشت طول عمرى أتمنى إنى أشوفك، وربنا حققى لى أمنيتى"، فضحكت الفنانة الجميلة وسألته :" طيب أنا مين"، فرد الرجل بكل ثقة :" الست أم كلثوم ، فكرك يعنى نظرى ضعيف ومش هعرفك"

وابتسمت مريم فخر الدين ولم تشأ أن تقول للرجل الحقيقة وتصدمه بان أمنيته التى يتمناها لم تتحقق بعد، وانتشر الخبر فى القرية كلها بأن ام كلثوم موجودة فى قريتهم، وظلوا يتجمعون حول فريق العمل فى كل مكان ينتقل فيه، ويطلبون من مريم فخر الدين أن تغنى لهم أغنية " ولد الهدى" وكانت تكتفى بالابتسام ولم تغنى بالطبع.

وفى الأيام التالية كان الفلاحون يتجمعون حولها ويختلفون فبعضهم يؤكد أنها أم كلثوم بينما يؤكد البعض الأخر أنها ليلى مراد، وكانت مريم لا ترد ، وجاء شيخ البلد إلى مقر التصوير ودعا فريق العمل للغداء قائلاً :" مش معقول تيجوا بلدنا ومنعملش معاكم الواجب، احنا فى دى اليوم اللى يزورنا فيه الأستاذ فريد الأطرش والست ليلى مراد" ، فثار الجدل من جديد ، وقال له بعض الفلاحين :" ياحاج دى الست أم كلثوم"، وطلب شيخ البلد من فريد الاطرش حسم هذا الجدل فقال لهم :" لا دى ليلى مراد"

وذهب فريق العمل للغداء فى بيت شيخ البلد، وظل الرجل طوال الغداء يدعو مريم فخر الدين لتناول المزين من الطعام قائلاً :"كلى ياست ليلى ، ده بالسمن البلدى والسمن البلدى بيجلى الصوت"