فن ومشاهير

أغنية إيهاب توفيق الجديدة “انت اختياري” تصدر يوم السبت

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ العد العكسي لصدور أحدث أغنيات النجم المصري ايهاب توفيق، أغنية “انت اختياري” من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز بأول تعاون بينهما.

ومن المُقرر طرح برومو فيديو كليب “انت اختياري” يوم غد الخميس حصرياً عبر صفحات شركة لايف ستايلز ستوديوز على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويصدر فيديو كليب أغنية “انت اختياري” بعد يوم السبت في السادس من تشرين ثاني/ نوفمبر حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على اليوتيوب.

وتحمل أغنية “انت اختياري” اللهجة المصرية ومن كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش.

ويحمل فيديو كليب “انت اختياري” توقيع المخرج عادل سرحان، وتم تصويره في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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