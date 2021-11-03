تفاصيل حادثة الإعتداء على الفنانة أنوشكا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تَعَرّضت الفنانة أنوشكا لواقعة تعدي من أحد جيرانها، في مكان سكنها، بالسب والقذف، حيث تباشر جهات التحقيق تحقيقاتها الموسعة في واقعة تضررها، في قسم أول أكتوبر، كما طلبت النيابة من ضباط المباحث سرعة التحريات حول الواقعة، كما تستمع لشهود العيان في الواقعة لكشف ملابساتها والوقوف على أسبابها.

وكانت وقد حَرّرت أنوشكا محضرًا في قسم أول أكتوبر، تتهم فيه أحد جيرانها داخل كمباوند سكني التي تقطن فيه، بالتعدي عليها بالسب حال معاتبته بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها حال سيرهما بالكمباوند، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وخضع لجلسة تحقيق بشأن الواقعة.

وبيّنت التحريات أن الواقعة حدثت داخل كمبوند تسكن فيه الفنانة والمتهم، وقد نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب كلبيهما، وعلى إثر ذلك قام الأخير بالتعدي على «أنوشكا» بالسب والقذف.