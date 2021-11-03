“وصلنا”.. بدر الشعيبي وعبد العزيز الويس معاً في أغنية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنانان بدر الشعيبي وعبد العزيز الويس أغنيتهما الديو الجديدة بعنوان “وصلنا”، عبر المتاجر الموسيقية وموقع “يوتيوب”.

ونشر “الشعيبي” بوستر الأغنية في صفحته بموقع “إنستغرام”، وعلّق قائلاً: “ويتجدد اللقاء مع أخوي وحبيبي ومكملي الموسيقي الفنان عبدالعزيز الويس في أغنية وصلنا.. مع منصة وإخراج جاسم الحربان”.

ومن جانبه علّق “اليوس” على البوستر من خلال صفحته قائلاً: “انا وطموحي وحلمي وموسيقتي نسعى ونجتهد بأن نُقدم اغنية خليجية كويتية شبابية حديثة تليق بطموح وسمع ومشاعر هذا الجيل نلتقي بعد قليل انا ورفيق دربي حبيبي بدر الشعيبي وتيـم مُحترف جدًا ومن احتضن طموحي (Vo) .. وصلنا”.

واجتمع الشعيبي والويس في أعمالٍ فنية عدة، حققت نجاحاتٍ كبيرة، منها “برافو عليك”.

وحققت أغنية “وصلنا” أكثر من 300 ألف مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على صدورها عبر قناة VO Kuwait الرسمية بموقع “يوتيوب”.