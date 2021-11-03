أصالة تغني لأوّل مرّة من أشعار زوجها فائق حسن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة أصالة، عن التعاون الأول بينها وبين زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، مؤكدة أنها بصدد التحضير لتقديم أغنية باللهجة العراقية من كلمات حبيبها، علما أنها انتهت بالفعل من تسجيل ديو باللهجة المغربية مع النجمة أسما لمنور.

وأشارت أصالة، في لقاء لها مع ET بالعربي، على هامش حفلها الأخير في الشارقة إلى أنها ستتعاون مع زوجها في أغنية جديدة، مضيفة: هتشوفوني بالعراقي قريبا.. أغنية عراقية كلمات الحبيب”.

يذكر أن أصالة احتفلت في نفس الحفل بما وصفته ب “أول حفل لها وهي حبيبة فائق حسن”، وشاركت جمهور حفلها في الليلة الأولى من موسم هلا خورفكان، بالشارقة فى دولة الإمارات، التعبير عن مشاعر الحب لزوجها الثالث، ردا على رسالة رومانسية أرسلها الشاعر العراقي إلى أصالة منذ أيام قليلة في أول منشور رسمي له عن زوجته بحسابه على موقع انستغرام.

أصالة دخلت قائمة أكثر النجوم بحثا على موقع تويتر، بعد تداول مقطع فيديو لها أثناء تقديم حفلها فى الليلة الأولى من موسم هلا خورفكان، وخاطبت اصالة الجمهور لتعبر عن شعورها بالسعادة كون هذه المرة الأولى التى تحيى حفلا وهى حبيبة لزوجها الشاعر العراقى فائق حسن، إذ قالت: اليوم أول حفلة وأنا حبيبة لفائق حسن فاحتفلوا معى.