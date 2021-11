إليكم القائمة الكاملة لأغنيات ألبوم أديل الجديد “30”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أسبوعين من إصدارها أغنيتها المنفردة “Easy On Me” التي حققت مبيعاتها أرقاماً قياسية، كشفت النجمة البريطانية أديل عن الأغنيات التي يتضمنها ألبومها المنتظر “30”.

وكشف موقع “تارغت”عن أسماء أغنيات الألبوم المقرر طرحه في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

ويتكون الألبوم الذي بدأ التحضير له منذ عدة أعوام من 12 أغنية، إضافة إلى أغنية Wild Wild West وCan’t Be Together وغنائها Easy On Me مع Chris Stapleton.

يذكر أن عنوان ألبوم “30” الذي اختارته أديل البالغة من العمر 33 عاماً، يشير إلى عمرها عندما بدأت بتسجيله، في مرحلة صعبة كانت تمر بها خاصة قبل انفصالها عن خطيبها.