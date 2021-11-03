هل استعان رونالدو وجورجينا بأم بديلة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن أعلن نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو حمل جورجينا رودريغير بتوأمين، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن الثنائي استعانا بأم بديلة.

وعلى ما يبدو أن الخبر أزعج جورجينا التي كانت قد صرحت سابقاً أنها تجد نفسها بالأمومة، فما كان منها إلا أن ردت بطريقة موثقة على كل تلك الشائعات.

ونشرت النجمة صورة لها على صفحتها في إنستغرام وهي في عيادة الطبيب تقوم بالسونار، كما حرصت جورجينا على تواجد جميع أبناء رونالدو إلى جانبها للرد أيضًا على شائعة أخرى اتهمتها بالتفرقة بين الأبناء.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أعلم يوم الخميس المنصرم في 29 أكتوبر 2021 أن حبيبته الإسبانية جورجينا رودريغيز حامل بتوأمين، وذلك على صفحته الخاصة في إنستغرام.

ونشر نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له برفقة جورجينا، وبيده صورة لنتيجة الفحص بالأشعة السينية تظهر طفلين وأرفق الصورة بتعليق كتب فيه: “يسعدني الإعلان عن انتظارنا توأمين. قلوبنا مغمورة بالحب، ولا يمكننا الانتظار لرؤيتكما”.

وفي هذا السياق نشرت وسائل إعلام عالمية تقريراً يفيد بأن جورجينا التي تبلغ من العمر 27 عاماً في شهرها الثالث من الحمل.

وهذا ليس الحمل الأول لها من النجم البالغ من العمر 36 عاماً، بل سبق أن أنجبت منه ابنتها مارتينا البالغة من العمر 3 أعوام، ولديها إضافة إلى مارتينا 3 أبناء، هم كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 11 عاماً، والتوأمان إيفا وماتيو (4أعوام).