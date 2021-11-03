فيديو – وعد تطرح أغنيتها الجديدة “أحبك أكثر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة السعودية وعد أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان “أحبك أكثر”، أمس الثلاثاء 2 نوفمبر، بكليب حيوي مضيء بأنوار الليد.

والأغنية غزلية، من كلمات رامي العبودي، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وإخراج عبد الرحمن اليوسف.

وأطلقت وعد هاشتاغ #وعد_أحبك_أكثر لسماع آراء جمهورها في الأغنية.

وظهرت وعد خلال الكليب الراقص بفستان أحمر ساتر تنسدل منه خيوط لامعة، كما ظهرت بفستان أسود بأكتاف لافتة، وفي إطلالة أخرى بتنورة سوداء وجاكيت باللون ذاته وطوق وجمبسوت أبيض تطوقه بلؤلؤ أعلى الصدر، وتزينت بإطلالاتها المختلفة بالمجوهرات الراقية.