بالأرقام – إد شيران أغنى فنان في العالم.. فكم بلغت ثروته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في عامها الحادي عشر، كشفت قائمة الأثرياء التي تصدرها مجلة Heat الترفيهية البريطانية عن أصغر وأغنى نجوم بريطانيا وأيرلندا، حيث احتفظ المغني “إد شيران”، 30 عام، بلقبه كأغنى نجم بريطاني للسنة الثالثة على التوالي، بأرباح مذهلة قدرها 236.5 مليون جنيه إسترليني.

واحتل المركز الثاني “هاري ستايلز”، 27 عام ، حيث بلغت ثروته 80 مليون جنيه إسترليني، أما فرقة البوب Little Mix فقد جاء ترتيبها الثالث بثروة تقدر بنحو 66.7 مليون جنيه استرليني.

وقد وجدت “جيسي نيلسون”، 30 عام، نفسها في القائمة لأول مرة منذ تركها Little Mix هذا العام بالمركز الـ19، حيث بلغت ثروتها 13.5 مليون جنيه إسترليني.

وقد زادت ثروة “إد شيران”- الذي يفتخر ليس فقط بأغنية فردية تم بثها على الإطلاق مع Shape Of You ولكن أيضًا بالجولة الأكثر ربحًا على الإطلاق مع Divide Tour- عن العام الماضي بقيمة 26.5 مليون جنيه إسترليني.

أما “هاري” فقد ضاعف أرباحه منذ انفصاله عن فرقة One Direction، بعد أن حصل على سلسلة من الأدوار التمثيلية الناجحة وصفقات الأزياء.

وفيما يلي القائمة الكاملة لمجلة Heat 2021

1- إيد شيران، 30 عام (236.5 مليون جنيه إسترليني)

2- هاري ستايلز، 27 عام (80 مليون جنيه إسترليني)

3- فرقة Little Mix ليتل ميكس (66.7 مليون جنيه إسترليني)

4- نيال حوران، 28 عام (57.5 مليون جنيه إسترليني)

5- كارا ديليفين، 29 عام (52 مليون جنيه إسترليني)

6- لويس توملينسون، 29 عام (47 مليون جنيه إسترليني) وليام باين، 28 عام (47 مليون جنيه إسترليني)

8- دوا ليبا، 26 عام (43.5 مليون جنيه إسترليني)

9- زين مالك، 28 عام (38 مليون جنيه إسترليني)

10- سام سميث، 29 عام (36.8 مليون جنيه إسترليني)

11- ديزي ريدلي، 29 عام (32.8 مليون جنيه إسترليني)

12- جون بوييجا، 29 عام (28.5 مليون جنيه إسترليني)

13- ريتا أورا، 30 عام (26.5 مليون جنيه إسترليني)

14- ستورمزي، 28 عام (23.5 مليون جنيه إسترليني)

16 لويس كابالدي، 25 عام (17 مليون جنيه إسترليني)

17- جورج عزرا، 28 عام (14.2 مليون جنيه إسترليني)

18 صوفي تورنر، 25 عام (14.1 مليون جنيه إسترليني)

19- جيسي نيلسون، 30 عام (13.5 مليون جنيه إسترليني) ، دخول جديد

20. الفرقة الثنائية Disclousre (12 م)

21. توم هولاند، 25 عام (11 مليون جنيه إسترليني)

22- تومي ماليت، 29 عام (9.7 مليون جنيه إسترليني)

23- مايسي ويليامز، 24 عام (8.7 مليون جنيه إسترليني)

24- سام فايرز ، 30 عاما (8 ملايين جنيه إسترليني)

25- ميلي بوبي براون، 17 عام (7.2 مليون جنيه إسترليني)

26- جيك بوج، 27 عام (5.7 مليون جنيه إسترليني)

27- ساويرس رونان ، 23 عام (6.1 مليون جنيه إسترليني)

28- جودي كومر ، 28 عام (5.7 مليون جنيه إسترليني)

29- آن ماري ، 30 عام (5.4 مليون جنيه إسترليني)

30- ديف ، 23 عام ، (5.2 مليون جنيه إسترليني)

أغنى 5 نجوم خارج المملكة المتحدة

1- كايلي جينر، 24 عام (773 مليون جنيه إسترليني)

2- جاستن بيبر، 27 عام (347 مليون جنيه إسترليني)

3- مايلي سايروس، 28 عام (190 مليون جنيه إسترليني)

4. أريانا غراندي، 28 عام (162 مليون جنيه إسترليني)

5- فرقة BTS (100 مليون جنيه إسترليني)

أغنى رياضيات بريطانيات

1- لورا كيني، 29 عام (4.7 مليون جنيه إسترليني)

2- إيما رادوكانا ، 18 عام (4 ملايين جنيه إسترليني)

3- كاتارينا جونسون طومسون، 28 عام (3.8 مليون جنيه إسترليني)

4- سكاي براون ، 13 سنة (3.5 مليون جنيه إسترليني)

5- إيلي سيموندز ، 26 عام (3.2 مليون جنيه إسترليني)