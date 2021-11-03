شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ياسمين عبد العزيز عقب شائعة دخولها العناية المركزة:هى كويسة الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عبر وائل عبدالعزيز، شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، عن غضبه بعد انتشار شائعة دخولها العناية المركزة عقب عودتها من رحلة علاجها فى سويسرا مؤخرا، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"كل يوم من ساعة ما رجعت من السفر خبر عن وفاتها أو نقلها العناية المركزة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، ارحموها شوية هي كويسة الحمد لله وسيبوها في حالها يا عالم يا مريضة".



وائل عبد العزيز

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز، شاركت جمهورها ومتابعيها، بأول صورة لها عقب عودتها لمصر نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد استقرار حالتها الصحية، وظهرت بالصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصحبة الأطباء المعالجين لها فى المستشفي بسويسرا، موجهة الشكر للأطباء، وظهرت بحالة جيدة حسبما أعلن الأطباء المشرفون علي حالتها، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله الذي شفانا وعفانا".

وكانت قد طمأنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها، على حالتها الصحية، وذلك برسالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وهى المشاركة الأولى لها على منصات التواصل الاجتماعى، منذ أكثر من 50 يومًا على رحلتها مع العلاج، ونشرت ياسمين، فيديو ظهر فيه سرير المستشفى، وعلقت عليه، "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا ..الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تطمنوا".

وأضافت: "رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا أن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا .. وكفاية أني أقولكم أني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله ".

وتوجهت بالشكر لجمهورها، قائلة: "كلمة شكرا قليلة أوي عليكم وعلي حبكم أنا بحبكم جدًا وحقيقي أنا عاجزة أني أردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".