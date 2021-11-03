شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الفنانين السوريين تعلن تفاصيل جنازة وعزاء الفنان صباح فخري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الفنانين السوريين عن تفاصيل جنازة وعزاء الفنان السورى الراحل صباح فخرى، الذى فارق عالمنا صباح أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 88 عاما، ونشر الحساب الرسمي للنقابة برنامج تشييع جثمان النجم الراحل غدا الخميس، بعد تعديل الموعد الذي كان مقررا بعد ظهر اليوم الأربعاء وفقا لعائلة الراحل.

وهو كالتالي:

الساعة 9:30 : مغادرة الجثمان من مشفى الشامي في دمشق.

الساعة 9:40 : التوجه عبر شارع جواهر لال نهرو مروراً بساحة الأمويين

وصولاً إلى جسر الثورة باتجاه مدينة حلب، مسقط رأس الفقيد.

الساعة 14:00 : الوصول إلى مدخل مدينة حلب.

الساعة 14:10 : التوجه إلى جامع عبد الله بن عباس.

الساعة 14:15 : صلاة العصر وصلاة الجنازة.

يقيم الصلاة مفتي الجمهورية.

الساعة 14:30 : التوجه إلى المقبرة الحديثة.

الساعة 14:45 : الوصول إلى المقبرة الحديثة حيث يوارى جثمان الراحل الكبير.

التعازي في حلب: «6-9» مساءً في صالة الأمويين أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق في 4-5- 2021/11/6.

التعازي في دمشق : 5-9 مساءً في صالة دار السعادة يومي الإثنين والثلاثاء الموافق في 2021/11/9,8



نقابة الفنانين فى سوريا

وسجّل الفنان الراحل صباح فخري، نحو 160 لحناً بين أغنية وقصيدة ودور وموشّح وموال، وحقق رقماً قياسياً بعد غنائه على المسرح 10 ساعات متواصلة دون استراحة، فى حفل بمدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968.

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.

كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسى فى الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.