شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب: انطلاق تصوير مسلسل "أبو العروسة" بعد 10أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق تصوير مسلسل "أبو العروسة" في موسمه الثالث بعد 10 أيام في الديكورالخاص بالعمل بمصرالجديدة، حسبما أكد الفنان سيد رجب لـ"الخليج 365"، وتجمع المشاهد الأولى بينه وبين الفنانة سوسن بدر، وجاء تقديم الجزء الثالث بعد نجاح الجزأين الأول والثانى، ومن المقررعرض العمل خارج السباق الرمضانى المقبل، حيث يتم تقديمه فى 45 حلقة.

وكان الجزء الأول والثاني من مسلسل "أبو العروسة" حققا نجاحًا كبيرًا أثناء عرضهما خلال الفترة الماضية وارتبط العمل اجتماعيا مع الجمهور، بعد أن عرض العمل عبر قنوات دي إم سي خلال الموسمين.

وشارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" كل من سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من الفنانين، وإخراج كمال منصور.

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيرت فى الفترة الأخيرة.