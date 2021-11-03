تفاصيل جنازة ودفن وعزاء صباح فخري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق، تفاصيل جنازة ودفن وعزاء المطرب الكبير الراحل صباح فخري.

وكتبت النقابة، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "برنامج تشييع الفنان الراحل صباح فخري، يوم الخميس الموافق 2021/11/4.. الساعة 9:30- مغادرة الجثمان من مشفى الشامي في دمشق.. الساعة 9:40- التوجه عبر شارع جواهر لال نهرو مروراً بساحة الأمويين.. وصولاً إلى جسر الثورة باتجاه مدينة حلب، مسقط رأس الفقيد.. الساعة 14:00- الوصول إلى مدخل مدينة حلب.. الساعة 14:10- التوجه إلى جامع عبد الله بن عباس.. الساعة 14:15- صلاة العصر وصلاة الجنازة.. يقيم الصلاة مفتي الجمهورية".

أضافت: "الساعة 14:30- التوجه إلى المقبرة الحديثة.. الساعة 14:45- الوصول إلى المقبرة الحديثة حيث يوارى جثمان الراحل الكبير.. التعازي في حلب: 6-9 مساءً في صالة الأمويين أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق في 4-5- 2021/11/6.. التعازي في دمشق: 5-9 مساءً في صالة دار السعادة يومي الاثنين والثلاثاء الموافق في 2021/11/9-8.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا، وفاة المطرب صباح فخري، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عاما، ويعد الراحل من رواد الموسيقى العربية، وأول مطرب عربي يدخل موسوعة جينيس.

ولد صباح فخري في الثاني من مايو عام 1933، بمدينة حلب السورية، اسمه الحقيقي صبحي أبو قوس ولكن سمي صباح فخري، نسبة إلى الشاعر السوري فخري البارودي الذي رعى موهبته.

درس صباح فخري الموسيقى الشرقية والموشحات في معهد دمشق للموسيقى الشرقية، وأخذ على عاتقه إعادة إحياء التراث الموسيقي الشرقي بعد تخرجه، وجاب مختلف دول العالم سفيرًا للموسيقى العربية القديمة.

لحّن صباح فخري وغنى الجيّد من القصائد العربية، "لأبي الطيب المتنبي وأبي فراس الحمَداني ومسكين الدارمي، وابن الفارض والروّاس، وابن زيدون، وابن زهر الأندلسي، ولسان الدين الخطيب.

وغنى صباح لشعراء معاصرين مثل: فؤاد اليازجي، وأنطوان شعراوي، د.جلال الدهّان، ود. عبد العزيز محي الدين الخوجه، وعبد الباسط الصوفي، وعبد الرحيم محمود، وفيض الله الغادري، وعبد الكريم الحيدري.

من أشهر أغاني صباح فخري: "قل للمليحة، يا حادي العيس، ومالك يا حلوة مالك، وخمرة الحب، ويا طيرة طيري، وفوق النخل، وقدك المياس، ويا مال الشام، وموشحات، يا شادي الألحان، وابعتلي جواب، وآه يا حلو" وغيرها.