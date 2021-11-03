مدحت العدل يدعو لشقيقه سامي العدل في ذكرى ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعا السيناريست مدحت العدل لشقيقه الفنان الراحل سامي العدل، بمناسبة ذكرى ميلاده الموافق 2 نوفمبر الجاري.

ونشر مدحت صورة تجمعه بأشقائه، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلّق عليها: "عيدك في الجنة يا حبيبي، الله يرحمك".

وتوفي سامي العدل في عام 2015 عن عمر ناهز الـ68 عامًا.

شارك "العدل" في العديد من الأفلام أبرزها "أفواه وأرانب، رجل فوق صفيح ساخن، عصابة حمادة وتوتو، مملكة الهلوسة، اللعبة الأخيرة، مذبحة الشرفاء، وغيرها.

كما كان له تاريخًا كبيرا في التليفزيون حيث شارك في عدة أعمال منها "حكايات هو وهي، بلاغ للنائب العام، أبرياء في المصيدة، اللص الذي أحبه، أهلا فطوطة، الفجالة، حديث الصباح والمساء، محمود المصري، وآخرها بين السرايات.