لقاء الخميسي عن حكاية "حتة من القمر": "من خيال المؤلفة ولا تمت بصلة لأي شخصية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة لقاء الخميسي إن حكاية "حتة من القمر" التي تقوم ببطولتها ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" من خيال المؤلفة وليست أحداث قصة حقيقية.

ونشرت لقاء الخميسي عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي تنويه، قالت من خلاله: "تنويه خاص من المؤلفة وجميع طاقم عمل قصة "حتة من القمر" قصة قمر مستوحاة من خيال المؤلفة ولا تمت بأي صلة لأي شخصية حقيقية".

وأضافت: "طالما راودني إحساس الحزن من ظاهرة باتت ملازمة لأشخاص كثيرة في الآونة الأخيرة وهي رفض الذات وأسبابه .. ولكن استوقفتني إحدى أسبابه الأساسية وهي التنمر والتي زادت كثيرا أيضا في مجتمعاتنا … فراودتني فكرة طرحها في الدراما بشكل مختلف وبدأت البحث".

واستكملت: "إلي أن استوقفتني صورة لإحدى عارضات الازياء التي حباها الله بوحمة تغطي نصف وجهها .. فقررت البحث عن الموضوع ودراسته فاكتشفت عدد كبيرا من النساء والرجال والأطفال يمتلكون أنواع مختلفة من الوحمات ووقع اختياري بعد بحث شهور ودراسة الحالات على طفلة امريكية تغطي الوحمة نصف وجهها .. ابتسامتها كانت تغطي وجهها وتأسر القلوب . ورأيتها كالقمر الساطع مكتمل الجمال برغم ما يعتريه من ظُلمة تزيده جمالا وغموض، وانتابني مشاعر متداخلة عن شعور هذه الطفلة في حالات تنمر الآخرين والحكم عليها واستوقفني التنمر بكل حالاته سوأءً لاختلاف العرق أو الدين أو جسد أو وجه، وقررت توجيه رسالة لمن يمتلكون قلوب لم تنضج ويملؤها القبح ويعيبون كل اختلاف يناقض اعتقاداتهم وأفكارهم".

وأضافت: "واكتملت قصة قمر في ذهني لأوجه رسالة حب لجميع الحالات التي حباها الله اختلافاً في الوجه او الجسد وماشابه".

واختتمت :"أوجه شكري ومحبتي لجميع من تواصل معي وارسل صور لنفس الحالة التي نعرضها في مسلسلنا وهم كثيرون - واخبروني بسعادتهم لمناقشتي معاناتهم التي دامت لسنوات، وأوجه لهم رسالة وكل فريق عمل مسلسل " حتة من القمر " انتوا مش حتة من القمر ، انتو القمر كله".

وحكاية "حتة من القمر" من بطولة لقاء الخميسي وعايدة رياض ومحمد العمروسي وجيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتعرض حكاية "حتة من القمر" من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة cbc، على أن تعاد في الساعة 2:30 صباحا، و12 ظهرا. أما على قناة cbc دراما، فتعرض في تمام الساعة 11 مساء.