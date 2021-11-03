زقت الاعلامية والممثلة اللبنانية نتالي مقبل و زوجها رجل الاعمال الاردني الرائد في مجال الميديا والاعلانات كبريانو الناصر بمولودهما الاول

رزقت الاعلامية والممثلة اللبنانية نتالي مقبل و زوجها رجل الاعمال الاردني الرائد في مجال الميديا والاعلانات كبريانو الناصر بمولودهما الاول في مستشفى قرقاش دبي و طمأنت نتالي جمهورها بان مولودها بصحة جيدة بعد معاناة حرجة واجهتها بسبب حالة الجنين في وقتها.

بهذه المناسبة السعيدة، شاركت نتالي محبيها واصدقائها ومتابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام بأول فيديو ظريف لها مع زوجها قبل الولادة و بعد الولادة وهي تحتضن طفلها.

و ما هي إلا دقائق على نشر الفيديو، حتى انهالت التعليقات بالمئات من نجوم ووجوه معروفة تهنئ نتالي بمولودها الجديد .