سرقة مجوهرات نادية الجندي.. والجاني أقرب الناس لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت تحريات الشرطة المصرية عن المتهمة الحقيقية بسرقة مجوهرات وأموال الفنانة نادية الجندي، وتبين أنها خادمتها الخاصة التي تولت العمل معها منذ سنوات قليلة، بعد القبض على الخادمة السابقة بنفس التهمة، وأرشدت الخادمة الجديدة عن مكان “تصريف المجوهرات”.

جهات التحقيق في الجيزة، بدأت بالأمس استجواب المتهمة بسرقة فيلا الفنانة نادية الجندي في منطقة كرداسة، وأفادت التحقيقات بأن المتهمة تعمل خادمة لدى الجندي وأنها وراء سرقة متعلقات الفنانة ممثلة في مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.

وسبق أن تعرضت نادية الجندي لواقعة سرقة من خادمتها أيضا، وتقدمت ببلاغ رسمي عام 2017 وكشفت التحقيقات أن المتهمة تبلغ من العمر 23 عامًا، واعترفت بسرقة 20 ألف جنيه مصرى، و3 آلاف دولار أمريكى، إضافة إلى ألفين يورو، وبعض المتعلقات الشخصية لمقدمة البلاغ ممثلة في برفانات وإكسسوارات ومصوغات وأرشدت عن مكان تصريفها للمسروقات.

وكانت نادية الجندي حررت محضرًا ضد خادمتها قبل 4 أيام، واتهمتها بالاستيلاء على أموالها ومتعلقاتها الشخصية، واستندت في بلاغها إلى شهادة عدد من العاملين لديها بمسكنها، والذين أكدوا لها أن الخادمة استولت على المسروقات، بحسب تحقيقات النيابة.

وقالت الجندى، في محضر الشرطة، إن المتهمة وتدعى سمر تعمل لديها منذ فترة طويلة، ودائمًا كانت محل شك بالنسبة إليها، مضيفة أنها لم تتعرض للسرقة من قبل.