شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق وعبادى الجوهر نجوم الليلة فى مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث يقام فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء 3 نوفمبر فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، ويقدم خلاله المطرب السعودي الكبير عبادى الجوهر عددا من أعماله الشهيرة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب على مسرح النافورة، وتقدم أيضا المطربتان مى فاروق وسارة سحاب فاصلا غنائيا.

وكان مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين قد تم فتتاحه أمس الأول الاثنين بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى وعبادى الجوهر وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.