هيفاء وهبي تنعى صباح فخري بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الفنان الكبير الراحل صباح فخري الذي توفي صباح أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاما.

ونشرت هيفاء صورة صباح فخري، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: ""وداعًا الفنان الكبير صباح فخري لروحك الرحمة والسلام، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا، وفاة المطرب صباح فخري، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عاما، ويعد الراحل من رواد الموسيقى العربية، وأول مطرب عربي يدخل موسوعة جينيس.

ولد صباح فخري في الثاني من مايو عام 1933، بمدينة حلب السورية، اسمه الحقيقي صبحي أبو قوس ولكن سمي صباح فخري، نسبة إلى الشاعر السوري فخري البارودي الذي رعى موهبته.

درس صباح فخري الموسيقى الشرقية والموشحات في معهد دمشق للموسيقى الشرقية، وأخذ على عاتقه إعادة إحياء التراث الموسيقي الشرقي بعد تخرجه، وجاب مختلف دول العالم سفيرًا للموسيقى العربية القديمة.

لحّن صباح فخري وغنى الجيّد من القصائد العربية، "لأبي الطيب المتنبي وأبي فراس الحمَداني ومسكين الدارمي، وابن الفارض والروّاس، وابن زيدون، وابن زهر الأندلسي، ولسان الدين الخطيب.

وغنى صباح لشعراء معاصرين مثل: فؤاد اليازجي، وأنطوان شعراوي، وجلال الدهّان، وعبد العزيز محي الدين الخوجه، وعبد الباسط الصوفي، وعبد الرحيم محمود، وفيض الله الغادري، وعبد الكريم الحيدري.

من أشهر أغاني صباح فخري: "قل للمليحة، يا حادي العيس، ومالك يا حلوة مالك، وخمرة الحب، ويا طيرة طيري، وفوق النخل، وقدك المياس، ويا مال الشام، وموشحات، يا شادي الألحان، وابعتلي جواب، وآه يا حلو" وغيرها.