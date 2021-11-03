شكرا لقرائتكم خبر عن 395 مليون دولار لـ Venom: Let There Be Carnage بعد طرحه بشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Venom: Let There Be Carnage إيرادات وصلت إلى 395 مليونًا و 841 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، وكان قد حقق العمل 90 مليون دولار في العرض الافتتاحى بـ4225 دار عرض أمريكية، منذ طرحه يوم 1 أكتوبر الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم Venom: Let There Be Carnage بين 190 مليونًا و441 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و 205 مليونًا و 400 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

فيلمVenom: Let There Be Carnage، من إخراج آندى سيركيس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع slashfilm.

وحقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات وصلت إلى 856 مليون دولار حول العالم، وتدور قصة Venom حول إيدى بروك التى يجسدها توم هاردى، والذى ظهر لأول مرة فى أفلام سبايدر مان، الشخصية التى تحولت من شخص عادى إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائى منحه قدرات خارقة وأصبح داخله يواجه قوى الشر والخير، ويواجه العديد من الأحداث التى يسعى للتغلب عليها والسيطرة على الكوكب.

فيلم Venom من بطولة توم هاردى، وميشيل ويليامز، ووودى هارلسون، وجينى سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لى، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن تأليف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلى مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشليني.