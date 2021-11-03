شكرا لقرائتكم خبر عن 36 دولة تشارك فى الدورة السادسة بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته السادسة 36 دولة من مختلف قارات العالم بكل فعاليات المهرجان ما بين دول تشارك بعروض مسرحية فمثلا عرض الافتتاح من إيطاليا ، ودول أخري يكرم من رموزها فنانين، ودول أخري يشارك فنانيها في الورش المختلفة بالمهرجان ، فمثلا يشارك في الورش الفنان المسرحي اليوناني بافلوس كافورس عن المسرح الغنائي والفنون الأدائية.

ويكرم المهرجان خلال دورته المقبلة 9 شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية فخلال حفل الافتتاح ستكرم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب من (مصر)، كما سيتم تكريم داوود حسين من (الكويت)، وتكريم محمد سيف الأفخم من (الإمارات) باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تكريم مارك بيسون من "بلجيكا" باعتباره الشخصية المسرحية الدولية ،

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ، ورئيسه ومؤسسه الفنان مازن الغرباوي ، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في الفترة ما بين 6 إلى 11 نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.