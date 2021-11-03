نبيلة عبيد: "أفتخر بانتمائي لحي شبرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة نبيلة عبيد، متابعيها وجمهورها، بصورة تحمل أسماء عدد كبير من النجوم والمشاهير الذين نشأوا فى حى شبرا بالقاهرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت "عبيد" على الصورة، : "دائما ما كنت أفتخر بانتمائي لحى شبرا العريق وإني تربيت ونشأت وفتحت عيني على الدنيا بين معالمها وشوارعها والسينمات التي كانت تزدهر بها وتقدم أحلى الأفلام التي نمت وفتحت مداركي على حب الفن".

ومن ناحية أخرى كانت آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في رمضان 2020، بطولة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر.