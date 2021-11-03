داود عبد السيد ضيف صالون ريشة الثقافي 7 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد دار ريشة للنشر والتوزيع لإطلاق صالون ريشة الثقافي، ويُقام في موعد شهري ثابت، وهو 7 مساء الأحد الأول من كل شهر، في مقر مكتبة البلد بشارع محمد محمود أمام الجامعة الأمريكية.

يشهد الصالون الأول يوم الأحد المقبل، حضور المخرج السينمائي داود عبد السيد احتفالا بعيد ميلاده المنتظر في 23 نوفمبر، ومناقشة كتاب "داود عبد السيد.. سيرة سينمائية" الصادر مؤخرًا عن دار ريشة للنشر والتوزيع، مع مؤلف الكتاب الناقد محمود عبد الشكور، ويناقشه الكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، ويدير الصالون الناشر حسين عثمان، مؤسس دار ريشة للنشر والتوزيع.

هذا وتمنح دار ريشة للنشر والتوزيع، خصمًا خاصًا 20% على كافة إصداراتها من خلال مكتبة البلد، وذلك على مدار يوم انعقاد الصالون شهريًا، اعتبارًا من الصالون الأول المنتظر الأحد القادم، كما يُبَث الصالون على الهواء مباشرة، على صفحة دار ريشة للنشر والتوزيع، على شبكة التواصل الاجتماعي بموقع "فيسبوك".