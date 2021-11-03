محمد الفلاح - فرق خبرة.. عرض آخر أفلام دلال عبدالعزيز في مصر

الأربعاء 3 نوفمبر 2021

شهد أبطال "فرق خبرة"، العرض الخاص للفيلم، بحضور صناع العمل وشركات الإنتاج المشاركة، إلى جانب نخبة كبيرة من النجوم.



وفي لفتة لطيفة من صناع الفيلم، كان أول مشهد في الفيلم إهداء إلى روح الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز.

فرق خبرة يشارك في بطولته النجوم محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، والراحلة دلال عبدالعزيز ومحمود البزاوي، وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلميْ "لا تراجع ولا استسلام" و"أعز الولد".

الفيلم هو أول تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم حول ناجي، الشاب الحالم الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية، عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى؛ إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية.

كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له.

الفيلم من إنتاج فيلم كلينك وLagoonie Film Production، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

وكان من أبرز الحضور في العرض الخاص؛ أبطال الفيلم محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، وطه دسوقي، والذين حرصوا على تكريم روح الفنانة دلال عبدالعزيز بأن التقطوا صورا برفقة ملصق الفيلم الخاص أمام جميع المراسلين الحاضرين.

وحضر أيضاً من فريق العمل، الممثلون سينتيا خليفة، وهشام الشاذلي، وعلي السبع، بالإضافة إلى مؤلف الفيلم ومخرجه شريف نجيب، ومنتجيه محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

كما حضر الرابر الشاب عفروتو مغني ومؤلف أغنية الفيلم، ومعه نجم الراب ويجز.

كما تواجد الممثلون أكرم حسني، أسماء جلال، تامر فرج، حازم إيهاب، محمد مكاوي، والمخرج كريم الشناوي، بالإضافة إلى فريق عمل قناة Peace Cake؛ صافي (أحمد صفي الدين)، ويايا (يحيى الصاوي)، وحازم راغب ومروان إمام.