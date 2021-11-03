شكرا لقرائتكم خبر عن دينا تقابل محمود حميدة في مسلسل "نقل عام" وتجسد دور زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة دينا على المشاركة في بطولة مسلسل "نقل عام" أمام الفنان محمود حميدة وإخراج عادل أديب ويتكون من 30 حلقة، والمقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، لعرضه في الموسم الشتوى، حيث تجسد دينا خلال الأحداث دور زوجة حميدة، وتحدث العديد من المواقف بينهما في إطار اجتماعى.

يذكر أن دينا يعرض لها حالياً مسلسل "حى السيدة زينب" بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد وفيق، فراس سعيد، ريهام سعيد، حسام داغر، أشرف عبد الغفور، رانيا منصور، عبير منير، حجاج عبد العظيم، هايدى رفعت، ليلى عز العرب، سامى مغاورى، سامية الطرابلسى، مارتينا عادل، غنوة محمود، غرام سعد، مى دياب، محمد يونس وتأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

وتنتظر دينا طرح فيلم "سقراط ونبيلة" الذى انتهت من تصويره قبل عدة أشهر وتأجل عرضه، وهو قصة وسيناريو وحوار عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، ويشارك فى بطولته كل من أشرف عبد الباقي، ودينا، ومحمد فهيم، وسامى مغاوري، وأحمد فتحى، ومحمد جمعة، ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة، وتدور أحداثه إطار كوميدى اجتماعى

يذكر أن دينا قامت ببطولة حدوتة من الموسم الأول لمسلسل "ورا كل باب" بعنوان "شنطة سفر" والتي عرضت على قناة الحياة قبل شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولة الحدوتة أحمد صيام ومنة عرفة وياسر على ماهر ومها سلامة وتسنيم مطر، وهى سيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج محمد بكير.