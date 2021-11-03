شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تسترجع ذكرياتها مع الراحلين سمير غانم وطلعت زكريا فى "خلوصى حارس خصوصى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت النجمة هنا الزاهد مقطع فيديو دعائي لمسرحية "خلوصي حارس خصوصي" التي شاركت فيها مع النجمين الراحلين سمير غانم وطلعت زكريا، والتي عرضت عام 2005 وحققت شعبية كبيرة آنذاك، حيث كانت الزاهد تبلغ 11 عاما وقتها.

وظهرت هنا الزاهد في المقطع الدعائي للمسرحية وهي تركض بينما يلاحقها الفنان الراحل سمير غانم، ويظهر بجوارهما كلا من الراحل طلعت زكريا، والفنان سيد جبر، والفنان محمد محمود.

وكتبت الزاهد على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام: "اتبسط جدا لما شوفت الإعلان القديم ده من مسرحية خلوصي حارس خصوصي مع العظيم سمير غانم وحبيبي طلعت زكريا، الفاتحة على روحهم".



جانب من المسرحية وهنا الزاهد تصافح على الراحل سمير غانم



هنا الزاهد تتوسط النجوم

وانضمت الزاهد، مؤخراً، لقائمة أبطال فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"، للمخرج عثمان أبو لبن، حيث تعاقدت على العمل السبت الماضي حسبما أكد المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365"، موضحًا أنها تظهر فى دور مهم ومحورى خلال الأحداث، وتواصل أسرة العمل التصوير اليوم فى مدينة 6 أكتوبر.

فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"، مأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، ويكتب السيناريو والحوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية هيبتا، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وآخرين، من إخراج عثمان أبو لبن.