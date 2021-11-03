شكرا لقرائتكم خبر عن فى جنازة عبد الحليم.. حيلة محيى إسماعيل لتصوير مشهد مظاهرة فى "وراء الشمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc، الثلاثاء الفنان محيى إسماعيل، وكشف "محيى" خلال الحلقة عن كتاب يضم تاريخه الفنى والشخصيات التي جسدها طيلة مشواره الفني.

وكشف محيى إسماعيل خلال الحلقة حيلته لتصوير مشهد مظاهرة ضمن أحداث فيلم "وراء الشمس" بعد رفض الأمن وقتها التصريح بخروج مظاهرات، وقال: "المخرج محمد راضى فى فيلم وراء الشمس قال لى الداخلية مانعة الناس تطلع فى مظاهرة، فخرجت فى جنازة عبد الحليم وخدت معايا المصور وقلت لواحد فى الجنازة شيلنى عشان أودع عبد الحليم، وبالفعل وقفت على أكتافه وهتفت لعبد الحليم وصورت المشهد وأدخل المخرج "موسيقى" على المشهد بدلا من الهتاف.

وقال محيى إسماعيل إنه يعتبر نفسه مؤسس السيكودراما فى السينما المصرية، مؤكدا أن كتابه استغرق 5 سنوات من التحضير، مضيفا: "ورسالتى من خلاله الدعوة للسلام وتطهير النفس البشرية، وأن الصدق فى أقوالنا أقوى لنا والكذب فى أفعالنا أفعى لنا".

وأضاف محيى إسماعيل: "أنا فى كتابى دكتور نفسى فى تشخيص العقد، كل شيء كتبته من خلال دراسات علمية، وأقول للناس من خلال تشريحى للعقد النفسية تعالوا نتخلص منها"، مؤكدا أن طيلة عمره "شخصية عميقة".