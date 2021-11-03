شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أحداث الحلقة الرابعة من حدوتة "حتة من القمر".. ابتعاد قمر عن خطيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من حدوتة "حتة من القمر" التي تعرض هذا الأسبوع على قناة cbc، تطورات في علاقة قمر (لقاء الخميسى) وسيف (محمد العمروسى) بعد ارتباطهما ببعض، حيث سألت قمر، سيف عن سبب اختياره لها وإقدامه على الارتباط بها رغم الوحمة التي تغطى نصف وجهها، وأنها مندهشة من ذلك.

وكان رد سيف أنها مميزة في كل شيء وأنه عندما شاهدها أول مرة في حفل زفاف صديقتها، وجدها واثقة في نفسها وانجذب لها وكذلك تجاهلها له، وبعد ذلك اصطحابها إلى منزله ليزورهم ابن عمه القادم من أمريكا، ويدور حديث بين سيف ابن عمه حول اختياره لقمر من أجل الارتباط بها رغم شكلها، لينفعل عليه سيف ليرد عليه ابن عمه بأنه يستغلها من أجل معرض الصور الإنسانية في إيطاليا وتسمع قمر كل الحوار.

تعود قمر إلى المنزل في صدمة كبيرة بما سمعته وتتجاهل اتصالات سيف بها ترفض الرد عليه، وتتفق مع صديقتها (جيلان علاء) وزوجها على أنها ستحاول إبعاد سيف عنه بتشويه صورتها أمامه، حيث أخبرته أنها لا تحبه وكانت تستغله لإثبات أنها تستطيع الحب والارتباط وينصدم سيف من حديثها، وبعد ذلك يعرف الحقيقة من صديقتها وزوجها.

تعرض حدوتة "حتة من القمر" على قناة cbc الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2.30 صباحاً، والساعة 12 ظهراً، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 10 صباحاً، والحدوتة بطولة لقاء الخميسى، محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وتأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.