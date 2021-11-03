شكرا لقرائتكم خبر عن زوج ابنة سهير البابلى: حالتها حرجة جدا وبعض أجهزة الجسم توقفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا طعيمة، الداعية الإسلامى وزوج نيفين الناقورى ابنة الفنانة سهير البابلى، تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، مؤكدا أن حالتها حرجة جدا.

وقال طعيمة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الفنانة الكبيرة منذ أيام تعرضت لاضطراب فى معدلات السكر وتوضأت وأدت الصلاة وبعدها دخلت فى غيبوبة سكر، قائلا: "الحاجة سهير دخلت الغيبوبة وهى على وضوء".

وأوضح زوج ابنة الفنانة سهير البابلى أن حالتها الآن حرجة جدا، حيث توقفت بعض أعضاء الجسم عن العمل، قائلا: "هى الآن بين يدى الله، وندعوه أن يتغمدها برحمته"، وأضاف طعيمة: "الحاجة سهير حالتها الآن حرجة جدا جدا".

وتابع: "كانت مثقفة ومفكرة وعبقرية ومواطنة مصرية صالحة ومخلصة تمثل المرأة المصرية، ووقفت فى وجه أعداء الوطن، وأيدت الرئيس السيسى، وكانت نموذجا أصيلا حريصا على الهوية والانتماء المصرى، وتحالفت مع الدولة المصرية فى شدتها، وأعلنت دائما موقفها بشكل واضح، وكان تدينها تدينا وسطيا لطيفا ليس به تشدد".

وأكد طعيمة أن حلا شيحة تلازم الفنانة سهير البابلى وتجلس إلى جوار سريرها ولا تفارقها هى وابنتها نيفين وأحفادها سارة وياسين.