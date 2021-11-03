شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل: بعد الإخوة الأعداء قعدت فى البيت 4 سنين ونفسى الناس تعرف مين أنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc، الثلاثاء الفنان محيى إسماعيل، وكشف "محيى" خلال الحلقة عن كتاب يضم تاريخه الفنى والشخصيات التي جسدها طيلة مشواره الفني.

وصرح محيى إسماعيل خلال الحلقة بأن هناك تعتيما من القنوات على كل أعماله، قائلا: "نفسى الناس تعرف مين محيى إسماعيل، فقد شاركت فى العديد من الروايات والأعمال المسرحية لكنها لا تذاع عبر الشاشات".

وأكد محيى إسماعيل: "بدأت التمثيل منذ 52 سنة فى السينما العالمية خاصة الإيطالية، وبعد الإخوة الأعداء قعدت فى البيت 4 سنين اكتشفت وقتها العقد والعبث وجسدت فى أعمالى 17 عقدة، لافتا إلى أن الحروب جعلته يتعمق فى البشرية ويكتشفها".