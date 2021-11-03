مودل روز تتحول الى شيطان في الهالوين!

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 02:47 صباحاً - شاركت ​مودل روز​، عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة من اطلالتها بمناسبة الهالوين.

ولفتت مودل الأنظار بالزي الثاني الذي إعتمدته في هالويين إذ ظهرت بفستان أحمر قصير يعكس شخصية الشيطان واضعة شعر أحمر اللون تناسقاً مع إطلالتها التنكرية.

وعلقت مودل روز على الصور كاتبة: “انا 99 بالمئة ملاك ولكن احذر الواحد بالمئة”.

وكان قد إنتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي يظهر مودل روز، وهي تحتفل بالهالوين بزي تنكري أثار الجدل بين المتابعين.

فبدت مودل روز تستعرض جسمها مرتدية فستاناً باللون الأزرق يشبه فستان شخصية “ياسمين” في فيلم علاء الدين.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو، إذ تعرّضت مودل لإنتقادات المتابعين، فكتب أحدهم: “ايش فيها صارت رخيصة بزيادة”، وقال آخر: “بان عليها الكبر وايد”.