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كتب امير فتحي في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 02:47 صباحاً - رغم تعرضها للانتقادات حادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الا ان رهف القنون، الشابة السعودية المقيمة في كندا، تواصل إثارة الجدل بإطلالاتها وتصرفاتها الجريئة.
وفي احدث اطلالاتها أثارت رهف القنون جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقاطع فيديو لاحتفالها بعيد الهالوين.
وظهرت رهف وهي ترقص وتلتقط الصور خلال حفلة الهالوين، حيث ارتدت ”لانجري“ باللون الأسود مع مجموعة من صديقاتها اللواتي كن شبه عاريات أيضاً.
و وضعت قرونا اصطناعية على رأسها، لتبدو وكأنها شخصية خيالية، ولم تكتف بالملابس فقط، بل ظهرت وهي تقوم بحركات إيحائية.
كانت هذه تفاصيل خبر رهف القنون باللانجري احتفالا بالهالوين!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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