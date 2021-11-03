“أثير الحلوة” ترقص: “أنا حامل بالشهر السابع باركولي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 02:47 صباحاً - بعد نشرها العديد من الصور التي ظهرت فيها بوزن زائد اعتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان نجمة المواقع أثير الحلوة حامل. هذه الشائعات دفعت بأثير الحلوة بالرد بطريقة ساخرة بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت “أثير الحلوة” وهي تضع مخدة في بطنها وتقول وترقص انا حامل وتقوم بحركات ساخرة،
وأرفقت أثير الصورة بتعليق كتبت فيه:”أنا حامل بالشهر السابع باركولي.. وتعالو أعطوني هدايا وفلوس”.
الجدير بالذكر أنه سأل أحد المتابعين أثير الحلوة قبل أيام عن جنسيتها وكتب :”برنسيسه ممكن جواب انت سعودية أو يمنية؟”، إلا أن الصدمة في الموضوع كانت في جواب أثير على هذا السؤال بطريقة لم تعجب المتابعين، ولا حتى الشعبين السعودي واليمني، فكتبت : “والله يسطا ما بحبش اتكلم بالمواضيع دي هههههههههه”.
ردها هذا إعتبره كثيرون انها تخجل من هويتها او من البلد الذي تنتمي إليه، اضافة الى ان ردها بسخرية وهي تضحك استفزهم أكثر، وإعتبروا انها لا تمثل الا نفسها، ولا علاقة لها بالسعوديين ولا اليمنيين.
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