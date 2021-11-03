شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تختتم حفل الموسيقى العربية بـ"هوا هوا" وتؤكد: حرارتى 40 بس معنديش كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الديفا سميرة سعيد حفلها بمهرجان الموسيقى العربية، بأغنية هوا هوا مؤكدة أنها كانت تود أن تغني أكثر ولكنها مصابة بدور برد وحرارتها 40، لكنها غير مصابة بفيروس كورونا، حيث أوضحت أنها أجرت pcr ووجاءت نتيجته سلبية.

وكانت الديفا قالت فى الحفل إنها قدمت أغنية "كتر الكلام" عام 1938 وتشعر أنها لم تأخذ حقها ومرت مرور الكرام رغم أنها أغنية تستحق، وأضافت سميرة أنها حرصت على تقديمها اليوم فى الحفل لتستحضر مع الجمهور روح الراحل بليغ حمدى ولأنها تحب الأغنية جدا.

وفي بداية الحفل قالت إنه شرف كبير لها أن تشارك المبدعين خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، موجهة الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على مجهودها.

كما وجهت الشكر لجيهان مرسى، مدير المهرجان، والتى وصفتها بالصديقة وعشرة العمر، وأنها من كانت حريصة على وجودها في المهرجان هذا العام.